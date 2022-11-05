Yanlış bir uygulama varsa gözden geçirin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bakanlar ve bir grup milletvekili ile bir araya geldi. Toplantıda bazı milletvekilleri, kamuda işe alımda yapılan mülakatlarda "kayırma yapıldığı" iddiasıyla bir algı operasyonu yapıldığını aktardı. Erdoğan ise, mülakatlarda yanlış uygulamalar varsa gözden geçirilmesi talimatı verdi. Erdoğan'ın, "Mülakatlar için oluşturulan komisyonları gözden geçirelim. Gerekirse bu komisyonların sayısını artıralım. Herhangi bir haksızlığa meydan verilmemesi için ince eleyip sık dokuyalım" dediği kaydedildi. Mülakat sisteminin özellikle terörle mücadelede konusunda gerekli olduğuna vurgu yapan Erdoğan'ın, "Yoksa, devlete girişte PKK'lı mı yoksa başka bir örgüt mü bunları ayıklayamayız. FETÖ'yü gördünüz. Kamuya sızdılar, 15 Temmuz'da darbeye kalkıştılar. Mülakat sistemi bu yüzden gerekli" dediği belirtildi.