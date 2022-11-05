TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Cumhuriyet, yüz yıllık bir yıkım projesidir" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Cumhuriyet'e söz söylemenin hadsizlik olduğunu vurgulayan Yayman, "İnsan bir kere aynaya bakar. Bu ülkenin polislerini, askerlerini şehit edenler çıkmışlar Cumhuriyetimize söz söylüyorlar. Siz bu Cumhuriyet'in vatandaşı değil misiniz? Eleştiri hakkınızı kullanabilirsiniz ama 'yüzyıllık yıkım projesi' ne demek. Yıkım sizin kafanızda, satılmış zihinlerinizde. Bu cesareti kimden alıyorsunuz? Size sufle verenler kimler, çıkın açıklayın" dedi. Buldan'ın Cumhuriyet'e yönelik sözlerine CHP'den tepki gelmediğini belirten Yayman, "Hem Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övüneceksiniz hem Cumhuriyet'in ilanından önce kurulduğunuzu ifade edeceksiniz hem de Cumhuriyet hakkında söz söylendiğinde dut yemiş bülbüle döneceksiniz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 6'lı masanın gizli ortağı HDP'lileri küstürmemek için mi böyle bir takiye yapıyorsunuz? Aynı şekilde kendisine vatansever diyen İyi Parti lideri Meral Akşener'in bu konuda ne diyeceğini kamuoyu merak ediyor. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı yolu Washington ve Londra'dan değil Türkiye'nin 81 ilinden geçiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de kaybolduğu 8 saatle ilgili de milletimizi ikna edecek bir cevap bekliyoruz" dedi.