Aksaray, şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan (30) memleketi Aksaray'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Pençe-Kilit Operasyonu'nda EYP tespit imha timinde görevli İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, teröristlerin roketli saldırısı sonucu şehit oldu.Şehidin cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi Aksaray'a getirildi. Ulu Cami'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Aksaray Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlandı.3 yıllık Uzman Onbaşı Akçağlayan'ın annesi Sultan, babası Nurettin Akçağlayan ve 2 yıllık eşi Şerife Akçağlayan taziyeleri kabul etti.