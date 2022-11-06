Beyoğlu’nda HDP’lilerden PKK/KCK’lılar için yürüyüş! 121 gözaltı

'KİMYASAL SİLAH' YALANIYLA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda "izinsiz toplanma ve yürüyüş" çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına" karar verildiği belirtildi.