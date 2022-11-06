Haberler Gündem Haberleri Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
Giriş Tarihi: 6.11.2022 22:31 Son Güncelleme: 6.11.2022 22:52

Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı

AA
Beyoğlu’nda HDP’lilerden PKK/KCK’lılar için yürüyüş! 121 gözaltı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları nedeniyle zor günler geçiren PKK/KCK terör örgütüne destek vermek isteyen HDP'liler Beyoğlu'nda yürüyüş düzenledi. İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'kimyasal silah' kullandığını öne sürüp izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya üst üste darbeler vururken terörist destekçileri ise izinsiz yürüyüş düzenleyerek provokasyon yapmaya çalıştı.

'KİMYASAL SİLAH' YALANIYLA İZİNSİZ YÜRÜYÜŞ

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda "izinsiz toplanma ve yürüyüş" çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca "kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına" karar verildiği belirtildi.

121 KİŞİYE GÖZALTI

Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.

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Beyoğlu'nda HDP'lilerden PKK/KCK'lılar için yürüyüş! 121 gözaltı
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