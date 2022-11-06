Erdoğan, tüm dünyadaki başörtülülerin savunucusu

Ürdün asıllı ABD'de çalışan film yapımcısı ve senarist Samah Safi Bayazid, Batı'da yükselen İslamofobi'ye dikkat çekerek, insan haklarını ele alan projelere imza atıyor.'Fireplace', 'Orshena' ve 'Telephone' isimli kısa filmlerin yanı sıra 'Inspiration' adlı TV dizisine de imza atan Bayazid, 'Dünden Bugüne Mekke' adlı 360 derecelik sanal gerçeklik filmiyle Mekke'nin 14 asırlık tarihini ele aldı.KADEM'in organizasyonunda buluştuğumuz Bayazid ile İslamofobi'yi konuştuk. ABD'de İslamofobi'nin geçmişte daha fazla olduğunu, İslam'a ve kadınlara karşı nefret suçlarının arttığını belirten Bayazid, "Amerika'da Joe Biden başkan olduktan sonra daha olumlu bir hava oluştu. İslami kimlikleriyle öne çıkan insanlar daha önemli pozisyonlarda -yönetim ve özel sektörlerde- yer aldı. Ama İran'da şu anda yaşanan olaylar tekrar İslam'a karşı olumsuz düşünce başlattı" dedi.Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini anlatan Bayazid, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşırı mütevazı ve alçakgönüllü bir insan. Hem Türkiye'deki hem de tüm dünyadaki Müslüman kadınlar için yaptıklarını takip ediyorum. Etkinliklerinde kadın figürünü ve kadının yerini ön plana çıkarıyor. Kendisinin yeri bende çok ayrı. Kendisini tanıdığım için şanslı hissediyorum. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Erdoğan Albayrak Hanım ile dünyadaki değişim için tanıştığım, işbirliği içinde olduğum için gerçekten çok şanslıyım" diye konuştu.Müslüman kadınların film yapımcılığı sektöründe sayılarının çok az olduğunu ifade eden Bayazid, "Dünyadaki olumsuz İslam görüşlerini yıkmak istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım" dedi.