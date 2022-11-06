Evlat nöbetinde aile sayısı 323 oldu

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, Gurbet-Husret Altun çiftinin katılımı ile 323'e yükseldi. Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1160 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 38 aile, çocuklarına kavuştu. 6 yıl önce dağa kaçırılan oğulları Hikmet için Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinden gelen Gurbet-Husret Altun çifti de evlat nöbetine katıldı. Böylece evlat nöbeti tutan aile sayısı 323'e çıktı. Oğlunun 6 yıl önce kaçırıldığını belirten baba Husret Altun, "Benim oğlum Başkale'de çobandı. Onu 6 yıl önce kaçırdılar. Benim oğlum gelirse ben memleketime gideceğim. Ben oğlumu PKK'dan, HDP'den istiyorum. Benim ciğerim yandı, kimsenin ciğeri yanmasın. Ne gece ne de gündüz yatamıyorum. Ben buradan gitmiyorum" dedi.