Kadın hayatın tüm alanlarında olursa adil bir dünya oluşur

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) tarafından Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında düzenlenen "Kültürel Kodlar ve Kadın" temalı 5. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin gala yemeği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Bahariye Mevlevihanesi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Emine Erdoğan, KADEM'in farklı temalarla her yıl düzenlediği zirvelerin, kadınlara dair evrensel meseleleri mercek altına aldığını, kördüğüm haline gelmiş sorunların çözümlerine işaret ettiğini söyledi.Kadınların tarih boyunca hep tartışma konusu olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dünya, her dönemde kadınlara dair yeni kodlar, yeni söylemler ve yeni roller üretmiştir. Buna rağmen kadınla erkeğin birbirini tamamladığı, fıtratın, adalet terazisi olduğu bir dünya hala kurulamadı. Maalesef, kadını hakikatinden kopararak, yeniden şekillendirmeye çalışan bir gündemin içindeyiz. Kadınlar, sınırları her gün genişleyen popüler kültürün tahakkümü altında büyük mağduriyetler yaşıyorlar. O nedenle küreselleşmenin ve popüler kültürün, gözlerimizin önünde inşa ettiği yeni kodları, kılı kırk yararak irdelemeliyiz. Mesela, iş, teknoloji ve sanat dünyasına ait kültür kodlarının, kadınlarla ilgili neler söylediğine, kulak kabartmalıyız" dedi.Modern dünyanın aileye yönelik tasarımının deşifre edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, son zamanlarda öne çıkarılan rol modellere bakıldığında kadının bir özne olarak, ailenin dışında, konumlandırıldığının görüldüğünü vurguladı.Kadının emeği ev içinde kaldıysa, emeğinin de kendinin de görünmediğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:"İşyerlerinde kadın başarılı sayılırken, evdeki kadın, hakir görülen bir konumda kalıyor. Evi ve işi arasında savrulan kadınların, 'Eşitlik' adı altında sarf ettikleri, insanüstü efor ve yaşadıkları çelişkiler, göz ardı ediliyor. Evdeki kadının, nesil yetiştiren, aile hayatını organize eden, her dakikası üretim ve sorumluluk dolu yaşamına tepeden bakılıyor. İşte tüm bunlar, kadınları dar kalıplara mahkum etmektir, hayatın zenginliklerini, terazisini ve sunduğu seçenekleri, yok etmektir."Gerçek eşitlik ve özgürlüğün, kadınların fıtri hasletlerini korumalarına imkan sağlayacak ekosistemi oluşturmakla başladığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Kadınların hayatın tüm alanlarında, kendi tabiatlarıyla var olmalarını sağladığımızda, adalet ve denge ekseninde bir dünya zaten oluşacaktır. Hükümetimiz bu anlayışla kadınların çalışma, sosyal ve eğitim hayatlarına yönelik reform niteliğinde iyileştirmeler yaptı. Kamusal yasakların kaldırılması da kadın meselelerinin en başta bir insan hakları mücadelesi ölçeğinde ele alınmasıyla başarıldı. Bu tecrübe, insanlık adına büyük bir kazanım olduğu gibi, evrensel bir referans noktasıdır. El birliğiyle kadınlar adına kazandığımız hakları ve kadını örseleyen sistemlere karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya anlatabilmemiz lazım."Cesareti, azmi, rikkati ve vakarıyla temayüz eden Anadolu kadını, zamanlar üstü bir rol modeldir. Topraklarımızdan geçen seyyahların tarihe bıraktığı kayıtlar, Anadolu kadınının yüzyıllar öncesinde dahi sergilediği liderliğin delilleridir. Hanım sultanların vakıf eserleri, medeniyetimizde kadınların topluma yön veren figürler olduğunu anlatır. Şifahaneler, imaretler, aşevleri, camiler ve külliyeler ile donattıkları şehirler, kadının dönüştürücü gücünü gösterir. Anadolu ve İslam medeniyetinde çok güçlü bir kadın tarihi var.