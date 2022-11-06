Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a: Vatandaşın parasıyla vatandaşı tehdit etmeyeceksin

ÖZCAN: SOSYAL YARDIMI KİMSE CEBİNDEN VERMİYOR

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen ve açılışı yapılan eser sayısının saymakla bitmeyeceğini, Ankara Büyükşehir Belediyesinin ise eser ve hizmetten yoksun bir hizmet dönemi geçirdiğini söyleyerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi: söyledi:

"Keçiören Belediye Başkanımız kendi ilçesini Avrupa ve Amerika'daki başkentlerle kıyaslarken ne yazık ki beceriksiz Büyükşehir yönetimi boş keseden atmaya devam ediyor. Sayısızca vaatler verdiler. Ne yazık ki birçok vaatlerini web sitelerinden kaldırdılar. Biz istiyoruz ki Ankara için hayırda yarışalım lakin Ankara Büyükşehir Belediyesi, o CHP'li zihniyet, CHP'li yönetim Sayın Mansur Yavaş kendini Mamak'la Keçiören'le ya da Kalecik'le kıyaslıyor. Ankara'yı sevdiğimizi en büyük gösterme şekli icraat ve hayırda yarıştırarak sergileyebiliriz. ASKİ'yi iflas ettirdiklerini aslında kendi abonelere mesaj çekerek gönderdiler.