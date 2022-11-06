Kılıçdaroğlu proje elemanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Gaziray, Büyükşehir Yatırımları, 70 Fabrika ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni' için gittiği Gaziantep'teki İstasyon Meydanı'nı dolduran 60 bin vatandaşa hitap etti. Yılbaşına kadar Gaziray'ın ücretsiz olduğunu açıklayan Erdoğan şunları söyledi:Bu topraklar üzerinde hesap yapanlar çok. Seçimler zamanında bazı oyunlar pervasızca sergileniyor. Kılıçdaroğlu kıta kıta, ülke ülke geziyor. Sanırsınız ülkenin hayrına bir iş yapacak. Döndüğünde tek anlattığı hamburger, Cumhuriyete tek kuruşluk faydaları yok. Temiz para arıyormuş, gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil dünyanın iliğini sömürenlerin kapısı.Ya sen ne yapıyorsun! Gazi Mustafa Kemal ülkeyi Düyun-u Umumiye'den, biz de bu ülkeyi IMF'den kurtardık. Bu şaşırmış ya. Bu nereye gittiğinin farkında değil. Bunlar IMF temsilcileriyle İstanbul'da otellerde bir araya gelmişti. Bizim onlarla işimiz yok. Kim tüm siyasetini sınır tanımayan bir yalan ve iftira dalgası üzerine kurar?Bunlar proje ürünü hamleler, bunları yapanlar siyasetçi değil proje elemanıdır. Türkiye proje elemanlarının, ülkenin ve milletin yönetimine sahip olduğu günlerin bedellerini çok ödedi.Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen düşmanlara malzeme veriyor. Bunlara asla fırsat vermeyeceğiz. 6'lı masanın ağzından tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek vatan sözlerini duyuyor musunuz? Yapacakları, ekonomimizi küresel sermayenin tetikçilerine teslim etmek. Aklı başında kim ülkesini uyuşturucu ile aynı cümlede zikreder? Yargıda bunların hesabını soracağız.Altılı masa eser ve hizmet altyapımızı kasıtlı sabotaj ve iş bilmezlikleri ile kısa sürede çökertecek. Türkiye'yi 1970'lerin perişan haline döndüreceklerdir. Bazen bunları söylerken karşımızdakilere haksızlık mı yapıyoruz diyoruz. Sonra bakıyoruz bir tane aklı başında politika ve söylemleri yok. Beton duvara vursanız hayırlı bir ses çıkar ama bunlardan çıkmıyor.Başkan Erdoğan törende aralarında Gaziray, Yeşilvadi Köprülü Kavşağı, OSB'de 70 fabrikanın da olduğu 30.5 milyarlık 169 eserin açılışını yaptı. Erdoğan'ın ilk sürüşünü yaptığı Başpınar-Oduncular arasında banliyö hizmeti verecek 25.5 kilometrelik Gaziray, Gaziantep kent merkezi ile iki sanayi bölgesini birbirine bağlayarak şehir içi trafiğine nefes aldırıyor. Yeşilvadi Köprülü Kavşağı da önemli eserlerden./ SABAH