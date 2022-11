Kılıçdaroğlu, ’Tefeci’ dediği yatırımcılardan para istemiş

Kılıçdaroğlu, Londra turunun ilk gününde, Entrepreneur First (EF) ve Creator Fund (CF) isimli finansal kuruluşlar ile Creative UK ve Alan Turing isimli iki araştırma kuruluşuna gitmişti. İkinci gün ise Future Technology In Media, Local Globe VC, Blenheim Chalot ve Univercity Of The Arts London yetkilileri ile buluşmuştu.