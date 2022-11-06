Kılıçdaroğlu, ’Tefeci’ dediği yatırımcılardan para istemiş

TELAFFUZ ETTİĞİ RAKAMLARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu'nun Londra seyahatinin son akşamında çektiği videoda, "Gençler sizin ihtiyacınız olan parayı buldum" sözleri pes dedirtti. "Londra'daki bir avuç tefeciden bu ülkeyi kurtaracağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun finans kuruluşlarından para dilenmeye gittiğini açıkça itiraf etmesi şaşkınlık yarattı.

"Birazdan dünyada 342 milyar dolardan fazla yatırımı olan bir fonla görüşeceğim" diyen Kılıçdaroğlu'nun telaffuz ettiği rakamların ise gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.