Konya’ya şehit ateşi düştü

Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü PKK tarafından döşenen mayının infilak etmesi sonucu yaralanan Konyalı Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız (24) kaldırıldığı hastanede şehit oldu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindedüzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız, Sertepe Üs Bölgesinde yürütülen faaliyetler sırasında araziye döşenen mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından havayolu ile hastaneye sevk edilen Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Şehidin acı haberi askeri yetkililer tarafından Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Kübra Nur Yıldız ile evli olan şehidin Ereğli ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.