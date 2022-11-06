Pençe şehidi son yolculuğuna uğurlandı!

Irak'ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit şehidi Uzman Çavuş'un cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Konya'ya gönderildi. Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere Ereğli ilçesindeki baba ocağına götürüldü.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı için Ereğli Ulu Camiine geçildi. Buradaki cenaze namazına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Konya Valisi Vahdettin Özkan, askeri, sivil erkan ile binlerce vatandaş katıldı.

Baba Duran Yıldız'ın, 'Halil'im yaktın beni, ben öleydim Halil'im. Sarı komutanım' feryatları ise yürekleri burktu. Şehit Yıldız'ın 21, 11 ve 8 yaşlarındaki kız kardeşleri de ağabeylerini uğurlarken duygusal anlar yaşadı. Şehidin naaşı ikindi namazına müteakip kılınan namazın ardından dualarla Meydanbaşı Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞ

Öte yandan şehit Halil Yıldız ile ilgili üzüntü veren bir ayrıntıda ortaya çıktı. Şehidin 3 ay önce Kübra Nur Yıldız ile hayatını birleştirdiği öğrenildi. Şehit Yıldız'ın eşini Ereğli ilçesinde bırakarak göreve gittiği belirtildi. Ayakta güçlükle durabilen Kübra Nur Yıldız, eşini askeri kamuflaj giyerek uğurladı.