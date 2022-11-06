PKK’nın finansman kaynağına darbe

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Abluka operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına operasyonlar aralıksız devam ediyor.

PKK'nın finans kaynağına darbe | Video

PKK'NIN FİNANSMAN KAYNAĞINA DARBE

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Şükrü Ceylan operasyonu kapsamında; Diyarbakır Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktadaki arazi arama tarama faaliyetinde; 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 1 ton 950 kilogram toz ve kubar esrar ele geçirilerek terör örgütünün finans sağlaması engellendi.