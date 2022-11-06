Sadece ekim ayında 25 bin operasyon

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili düzenlendiği aylık basın bilgilendirme toplantısında, ekim ayında uyuşturucuya karşı düzenlenen 25 bin 767 operasyonda gözaltına alınan 32 bin 393 şüpheliden 1822'sinin tutuklandığını aktardı. Çataklı, söz konusu operasyonlarda önceki aya oranla yüzde 95'lik artışla 16 bin 728 kilogram esrar, yüzde 39 artışla 1361 kilogram skunk, 151 kilogram eroin, yüzde 1021 artışla 157 kilogram kokain, 25 kilogram afyon, yüzde 75 artışla 70 kilogram bonzai, yüzde 39 artışla 773 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini söyledi.Çataklı, "Hem ülkemiz tarihinde hem de dünya tarihinde öyle sanıyorum ki, ilk kez uyuşturucu yakalamalarının topluma bir başarısızlık göstergesi olarak sunulduğuna şahit oluyoruz. Gerçekten çok garip bir durum, karada ve denizde uyuşturucu yakaladıkça taltif edileceğimizi düşünürken, maalesef bazı siyasi açıklama ve videolarla suçlandığımızı hayretle izliyoruz" diye konuştu.