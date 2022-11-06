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Giriş Tarihi: 6.11.2022

Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Suriye'nin kuzeyinde güvenli alanlara saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde terörden temizlenerek oluşturulan güvenli bölgeye bir grup terörist tarafından taciz ateşi ve saldırı girişiminde bulunuldu. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan teröristlerin yerleri komandolar tarafından belirlendi. Komandoların başlattığı operasyonda, ateş destek vasıtalarının da desteği ile 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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Saldırı hazırlığındaki PKK/YPG’lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
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