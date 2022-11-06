Son dakika: AK Parti’den asgari ücret ve EYT açıklaması

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlediklerini ifade eden Kurtulmuş, 20 yıldır iktidarda olan partilerinin yeni fikirlerin, ortak aklın, istişarenin merkezinde olduğunu söyledi.