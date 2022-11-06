Son dakika: AK Parti’den asgari ücret ve EYT açıklaması

Son dakika haberleri: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak." ifadelerini kullandı.
Kurtulmuş, katıldığı programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
AK Parti'nin iktidara gelişinin 20. yıl dönümü dolayısıyla "21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu" düzenlediklerini ifade eden Kurtulmuş, 20 yıldır iktidarda olan partilerinin yeni fikirlerin, ortak aklın, istişarenin merkezinde olduğunu söyledi.
Forumun çok mükemmel olduğunu, dünyadaki sorunlara hangi çözümlerin üretileceği konusunda, uzman kişilerle müzakerede bulunduklarını belirten Kurtulmuş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılarak seviyesini yükselttiği forumu, kalıcı hale getirmek istediklerini ifade etti.
"TAHIL KORİDORUNUN YENİDEN AÇILMASI CUMHURBAŞKANI'MIZIN VE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI"
Rusya tarafından askıya alınan tahıl koridorunun Başkan Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden açılmasına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Türkiye'nin hem nitelikli müzakereleri hem de insani diplomasiyi eş zamanlı sürdürdüğünü dile getirdi.
Savaşan tarafların her ikisinin de razı olabileceği bir müzakere sürecinin devam etmesinin şart olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
"Bu süreçlerde Cumhurbaşkanı'mız olağanüstü yüksek bir liderlik performansı ortaya koydu. Meseleleri açık bir şekilde her iki tarafla müzakere etti. Bakış açılarındaki farklılıkların nasıl giderilebileceğine ilişkin müzakere yaptı. Uluslararası ilişkiler kitaplarında anlatılacak önemli konulardan birisi. Uluslararası alanda böylesine bir önemli sorunda liderlik nasıl ortaya konulur, sonuçları nasıl alınabilir bunu uygulamalı olarak gösterdi. Cumhurbaşkanı'mızın en önemli özelliği, net bir şekilde sorun çözücü mahiyette müzakereler yaparak sonuç elde etmeye gayret etmesi. Tahıl koridorunun yeniden açılması Cumhurbaşkanı'mızın ve Türkiye'nin önemli bir başarısı."
Numan Kurtulmuş, "Muhalefete müzahir çevreler, seçim nedeniyle 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin AK Parti Moskova il başkanı gibi hareket ediyor' diyor. Bu konudaki değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Muhalefet böyle basit, gündelik dedikodularla uğraşıyor. Bu lafın gündeme getirilmesi bile büyük bir ayıptır. Böylesine bir benzetme çirkin ve yersiz." diye konuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İDDİASINA TEPKİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile cari açığın finanse edildiği iddiası sorulan Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Son derece çirkin bir şey. Durup dururken ülkesini böyle bir konuda itham etmek vatanseverliğe yakışmaz. Varsa bilgisi, belgesi, kişiler buyursunlar bunları ortaya koysunlar. Havanda su döverek, 'Nasılsa seçim atmosferi, ne söylesek ortada kaynar' diye düşünüyorlarsa yanlış yapıyorlar. Böyle bir söz Türkiye'nin ikinci partisi tarafından söylenirse bunlar arşivlerde kalır, özellikle uluslararası camiada Türkiye aleyhine kullanılacak koz olarak gündeme getirilir. Üç oy fazla alacağım diye böyle bir sözün söylenmesini doğru bulmam."
2023 SEÇİMLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Millet İttifakı'nın probleminin kimin aday olacağını tespit edememek değil, hangi istikamette siyaset gerçekleştireceğini tespit edememek olduğunu söyledi. Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Esas mesele kimin aday olacağından ziyade hangi programı uygulayacakları, milletin karşısına hangi temel fikirlerle çıkacaklarıdır. Orada bir sürü parti var. Her birinin öncelikleri farklıdır. Bunu çoktan konuşup halletmeleri gerekirdi. Kimin aday olacağını söylemek bize düşmez, yakışmaz. Masayı şimdiye kadar, dağılmadan getiren ana faktörün Kılıçdaroğlu olduğunu görmek lazım. Açık bir şekilde aday olma isteğini gündeme getiriyor."
AK Parti'nin yaz sonundan itibaren ciddi yükselişte olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Meselelerin nasıl çözülebileceğine ilişkin vatandaşımızın bize olan güveninin arttığını görüyoruz. Muhalefette ise her gün daha dağınık bir görüntü ortaya çıkıyor. 2023'te bu millet Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacaktır." dedi.
Seçim kampanyasında bir numaralı maddenin ekonomi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bu bakımdan zor bir seçim olacağı belli. Artan fiyatlara karşı milletin alım gücünü artırmak için mücadele ediliyor. Vatandaş bunu gördü. Erdoğan hükümeti samimi bir şekilde elindeki bütün imkanları kullanarak alım gücümüzü yukarıya çıkarmak için gayret sarf ediyor. Bundan sonra vatandaşımız çok daha rahat bir dönemin içine girecek." değerlendirmesinde bulundu.
Ellerindeki düzgün verilerin partisinin son üç ayda ciddi bir yükselişe geçtiğini gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, "Zor bir seçim olacak. Gayretle, her dakikamızı değerlendirerek, vatandaşımızın, geniş kitlelerin yeniden gönlünü kazanmayı başararak yolumuza devam edeceğiz. Önemli olan milletle gönül ilişkisini kurmak, sağlamlaştırmak." diye konuştu.
SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:
"Bizdeki tabii ki çok yüksek bir seviyede bunu görüyoruz. Ama özellikle son dönemlerde geçtiğimiz yıl içerisinde iki kez asgari ücrete iyileştirme yapıldı. İnşallah bu yıl sonu yani daha doğrusu önümüzdeki yıl başı itibariyle asgari ücrette yine çok yüksek bir, vatandaşımızı memnun edecek, çok titiz çalışmalar sonucu vatandaşımızın alım gücünü artıracak bir asgari ücret belirlemesi olacak.
İşçi ve memur emeklilerinin de aynı şekilde maaşlarında iyileşmeler ortaya çıkacak. Yani fiyatlar yukarıya çıkmışken bu fiyat artışlarının karşısında vatandaşın ezilmemesi için ilave desteklerin artırıldığını görüyoruz.
EYT'DE SON DURUM
Milletin gündeminde olup da AK Parti'nin masasında olmayan hiç bir konu yoktur. Biz rasyonel bir şekilde, eldeki imkanlar ve önceliklerimiz istikametinde vatandaşın taleplerini değerlendiriyoruz. EYT son şekline geldi. Belli bir takvimde, onu açıklamak bize düşmez. Vakti geldiğinde Çalışma Bakanımız açıklayacaktır. Ve böylece yıllardır konuşulan EYT meselesi de oldukça geniş bir kitlenin 'olur' dediği, bu hakkaniyetli oldu diyebileceği bir sonucun ortaya çıkacağına inanıyorum.
Sorunu çözmenin yolu, sorunun muhataplarının memnun olmasını temin etmektir.
Bütün istek ve talepler değerlendiriliyor. İmkanımız varsa adım atılır, yoksa yine bizim en temel özelliklerimizden birisi olmayacak duaya amin demeyiz. Vatandaşı lüzumsuz yere hiç bir zaman, (Mali disiplin) orada da çok ciddi, Kopenhag kriterlerinin altında Türkiye'nin belli bir disiplini korumaya gayret ediyoruz. Çok şükür bu kadar çok kamu tarafından destek verilmesine rağmen mali disiplini ciddi bir şekilde korunuyor.
İşin zor kısmının geride kaldığına inanıyorum. İnşallah disiplinle gayretle, iyi niyetle bu süreci sürdüreceğiz."