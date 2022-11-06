Ülkemiz için hayali, ideali, teklifi olan herkesi Türkiye Yüzyılı’na sahip çıkmaya davet ediyorum

AK Parti iktidarının 20. yıldönümü kapsamında İstanbul'da düzenlenen ve Türkiye'nin yanı sıra 18 ülke temsilcilerinin katıldığı 21. Yüzyılda Siyaset ve Yeni Açılımlar Forumu'nda Başkan Erdoğan, "İnsanlığın İyiliği İçin Siyaseti Yeniden Düşünmek" başlıklı bir konuşma yaptı."Muhafazakâr devrimci" derken bir tenakuzu veya paradoksu değil merhum Yahya Kemal gibi kökü mazide olan atiyi ifade ettik. Millet ve parti olarak geçmişi elde etmeden, maziye sırt dönmeden, mevcut kazanımların üzerine geleceği inşa etmekten bahsettik. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun çıkış noktasını da işte bu yaklaşım oluşturuyor. Dikkat ederseniz vizyonumuzu kamuoyumuzla paylaşırken başkaları gibi emrivaki yapmadık. Ülkemizin gelecek asrına damga vuracak bu vizyonu 85 milyon olarak hep beraber şekillendirelim istedik. Türkiye'ye dair hayali, ideali, teklifi olan kim varsa, hiçbir ayrım yapmadan, herkesin katkısını almayı arzu ediyoruz. Bu anlayışla 81 vilayetimizde ve ilçelerinde düzenleyeceğimiz kapsamlı toplantılar vasıtasıyla vatandaşlarımızın tekliflerini dinleyecek, Türkiye Yüzyılı vizyonunu milletimizle birlikte tekemmül ettireceğiz. Türkiye Yüzyılı ekseninde yapılacak tartışmalarla ortaya çıkacak sinerji partimize ve Türk siyasetine yeni bir perspektif kazandıracak. Tüm vatandaşlarımızı, kıymetli fikirleriyle tenkit ve teklifleriyle bu sürece destek vermeye, Türkiye Yüzyılı'na sahip çıkmaya davet ediyorum.Milletimiz, ardı ardına yaşadığı krizlerden ve siyasi istikrarsızlıklardan sonra Türkiye'nin en genç partilerinden AK Parti'yi bir umut olarak gördü. O günden bugüne milletimizin bize inancını zedeleyecek, umudunu kıracak, onlara karşı mahcup olacak hiçbir iş yapmadık. Şartlar ne olursa olsun, mücadelemizi, daima hukuk ve demokrasi zemininde yürüttük. Türk siyasetinde açtığımız temiz sayfayı yatırımlarla, demokrasi tarihimize altın harflerle yazılan reformlarla doldurduk. Asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmenin altyapısını hazırlıyoruz.Diplomaside uygulanan dengeli, tarafsız ve barışçıl politikalarla krizlerin çözümünde anahtar rol üstlendik. Esir takası ile tahıl koridorunun açılması ve devam ettirilmesindeki kritik rolümüz, ülkemizin diplomatik gücünü ve başarısını gösteren önemli birer örnektir.Son dönemde dünyanın pek çok farklı yerinde denenen, hepsi de o ülkelerin ve insanlarının felaketiyle sonuçlanan devrim görünümlü zehirleme faaliyetlerini Türkiye'ye de teşmil etmek isteyenlere asla izin vermeyeceğiz.Başkan Erdoğan forumdaki konuşmasından sonra katılımcılarla fotoğraf çektirdi. Ünlü Türk ressam ve seramik sanatçısı Günseli Kato, Erdoğan'a bir tablosunu hediye etti. Başkan Erdoğan da sanatçının elini sıkarak hediye için teşekkür etti. Forumun organizasyonunu yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da o anlarda kürsüdeydi.