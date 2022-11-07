17 yıl sonra bir ilk! A Haber adım adım takip etti: İşte Başkan Erdoğan’ın bir günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te aralarında 25 kilometre uzunluğundaki Gaziray projesi ile 3 katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı'nın da bulunduğu 35 milyar liralık dev projeleri hizmete açtı.
17 yıl sonra bir ilk! A Haber adım adım takip etti: İşte Başkan Erdoğan bir günü | Video
A Haber Ankara ekibinden Rüya Akkuş ve Şükrü Can Çankaya 17 yıl sonra bir ilki gerçekleştirerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gününü takip etti.
İşte Başkan Erdoğan'ın bir gününde yaşanan en özel anlar...
KONVOY ALANINDA DETAYLI İNCELEME
A Haber kameraları kayda, Gaziantep Havalimanı'nında girdi. Bizi kapıda, çocuklar karşıladı. Başkan Erdoğan'ın uçağının yanaşacağı VİP bölümünde hazırlıklar başlamıştı. Protokol ekibi ise apronda karşılama heyetinin duracağı yeri belirliyordu.
Başkan Erdoğan geleceği için forslu bayrak için yetkililer devreye girdi. Forsun, Türk Bayrağı'ndan büyük olmaması için bayraklar değiştirildi.
Vakit ilerledikçe konvoyda yerini alacak araçlar da alana getirilerek detaylı bir temizlik başladı.
Araçlar temizlendi, yerler silindi. Karşılamada hazır olda duracak askerlerin son kontrolleri yapıldı Başkan Erdoğan'ın yürüyeceği alanda defalarca gidip gelindi.
O esnada protokol de yavaş yavaş alana gelmeye başladı. Önce Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin geldi. Ardından Vali Davut Gül yerini aldı. Başkan Erdoğan, uçağın kapısında göründü. Ama onun yüzünü güldüren minikleri görmek oldu.
Sonrasındaysa, Erdoğan protokoldeki herkesi tek tek selamladı. Biz ise hızlı hareket etmek zorunda olduğumuz için koşarak makam otobüsüne yetiştik.
BAŞKAN ERDOĞAN'I BİR SÜRPRİZ DAHA BEKLİYORDU
Yola çıktığımızı sandık. Ancak yirmi dakikalık yolu bir saatte alınca Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara karşı ne kadar hassas olduğunu gördük. Otobüste boş oturmak olmayacağı için oyuncak dağıtımına biz de destek verdik. Tüm otobüs hep birlikte çalıştık.
Otobüsümüz Gaziray açılışının yapılacağı yere varınca, Erdoğan'ı bir sürpriz daha bekliyordu. Türkiye Yüzyılı tişörtü giymiş çocuklar ellerinde enstrümanlarıyla onu karşıladı. Kayıtsız kalamadı, aralarına girdi, eşlik etti.
Çocuklarla sohbet burada kalmadı. Başkan Erdoğan, planda olmamasına rağmen, çocuklara en önde tren deneyimi yaşatmak istedi, onları da birinci vagona davet etti.
Herkes yerini alınca önce sefer defterini imzaladı. Ama kalemi gözü tutmadı. Sonra da güvenliği sordu. Kaptanı epeyce bir terletti.
ŞARKILARIN ARDI ARKASI KESİLMEDİ
Fırsattan istifade her soru sormak istediğimizde siyasetçi çabukluğu ile bizim sorumuzu bize yöneltti. Trende atmosfer güzeldi. Şarkıların ardı arkası kesilmedi. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, herkesi sesiyle şaşırttı.
Böyle böyle tam altı istasyon gittik. Başkan Erdoğan'ın keyfi yerindeydi. Ama yolun sonu gelmişti.
TÜRKİYE YÜZYILI ŞARKISI HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ
Kendisini Yücel Arzen ve orkestrası karşıladı. Türkiye Yüzyılı şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Tam da ışıkların söndüğü bir anda, kendisinin şiir okuduğu bölüm geldi. Kamera kayıttaydı ama etraf karanlıktı.
Programda beş dakika bile boşluk yoktu.. Bakan Adil Karaismaioğlu kürsüdeyken, ayaküstü bilgilendirme aldı. Fonda Türkiye Yüzyılı şarkısı çalmaya başlayınca durdu dinledi.
Kendisine hediye edilecek halıyı da gördük, içinde A Haber'in açık olduğu makam aracıyla fotoğraf çektireni de.
O esnada canlı yayın ekibi alana kurulan altı kameranın takibini yapıyordu. Bir başka kamera tarafından çekildiklerini fark edemeyecek kadar konsantre olmuşlardı.
Kürsüden indikten sonra da bir süre vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Bir kez daha otobüse bindi. Orkestra hemen Başkan Erdoğan'ın istek parçasını çalmaya başladı. Ama bir aksilik yaşandı kimse şarkıya giremedi.
Günün sonu geldiği için, makam aracı hazırlandı. Üstelik Galatasaray - Beşiktaş derbisi de açıldı. Ama yine herkesi yanılttı.
Artık hava kararmıştı protokol havalimanında son kez yerini aldı.