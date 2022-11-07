17 yıl sonra bir ilk! A Haber adım adım takip etti: İşte Başkan Erdoğan’ın bir günü

BAŞKAN ERDOĞAN'I BİR SÜRPRİZ DAHA BEKLİYORDU

Yola çıktığımızı sandık. Ancak yirmi dakikalık yolu bir saatte alınca Başkan Erdoğan'ın vatandaşlara karşı ne kadar hassas olduğunu gördük. Otobüste boş oturmak olmayacağı için oyuncak dağıtımına biz de destek verdik. Tüm otobüs hep birlikte çalıştık.

Otobüsümüz Gaziray açılışının yapılacağı yere varınca, Erdoğan'ı bir sürpriz daha bekliyordu. Türkiye Yüzyılı tişörtü giymiş çocuklar ellerinde enstrümanlarıyla onu karşıladı. Kayıtsız kalamadı, aralarına girdi, eşlik etti.

Çocuklarla sohbet burada kalmadı. Başkan Erdoğan, planda olmamasına rağmen, çocuklara en önde tren deneyimi yaşatmak istedi, onları da birinci vagona davet etti.

Herkes yerini alınca önce sefer defterini imzaladı. Ama kalemi gözü tutmadı. Sonra da güvenliği sordu. Kaptanı epeyce bir terletti.