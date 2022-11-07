Ardahan’da 250 konutun sahibi belli oldu

Ardahan'da, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında 250 konutun kuraları çekildi. İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen kura törenine, Vali Vekili Şahin Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Bahtiyar Topal ile konutlara başvuru yapan aileler katıldı.

Noter huzurunda ilk kurayı çeken Demir, konutların hayırlı olmasını diledi. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin adları tek tek okunup dijital ekrana yansıtıldı. Kura sonrası hak kazananlar mutluluklar noterden ayrıldı.