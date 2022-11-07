Son dakika: Bakan Karaismailoğlu, Yerel Yönetimler Zirvesi’nde konuşuyor

Son dakika haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Bakan Karaismailoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

İyi belediyecilik iyi bir planlamadan geçiyor. 2050'ye kadar ulaşıma talep iki katına çıkacak. 2030'da elektrikli araçların payı yüzde 15 olacak.

Scooter gibi araçlar kurallara uygun kullanılmalı. Raylı sistemler, otobüslere yatırım yapmak önemli. Bunların birbirine entegre olması önemli...

Marmaray'ı bir günde 671 bin kişi kullandı.

YEREL YÖNETİMLER ZİRVESİNE KİMLER KATILIYOR?

A Haber'in düzenlediği "21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi" paneline Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı- TBB Başkanı Fatma Şahin, Mamak Belediye Başkanı -ABB AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Esenler Belediye Başkanı-İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu katıldı.

"Geleceğin Belediyeciliğinde Altyapı Çalışmaları ve Ulaşım Modelleri" konulu panelde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı konuşmacılar arasında yer aldı.

"Yerel Yönetimlerde Spor" konulu panelin konuşmacıları, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin.

"Akıllı Şehirler, Dijitalleşme ve Inovatif Uygulamalar" konulu panel Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ve Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'yı ağırlayacak.

"Sosyal Belediyecilikte Turizm ve Gastronomi" konulu panelin konuşmacıları Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan olacak.

"Yenilenen ve Büyüyen Şehirler" konulu panelde Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan konuşacak.