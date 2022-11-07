Bursa’da Kökünü Kurutma Operasyonu’nda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

"Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 sentetik hap, 6 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri halen devam etmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."