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Giriş Tarihi: 7.11.2022 11:51

Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi

İHA
Bursa’da Kökünü Kurutma Operasyonu’nda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'nda bir miktar uyuşturucu madde ve silah ele geçirildiğini duyurdu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, operasyonda 95 zanlının yakalandığı anımsatıldı. Başsavcılığın talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında belirlenen adreslerde aramalar yapıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

"Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 sentetik hap, 6 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirilmiş olup, şüphelilerin adli işlemleri halen devam etmektedir. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna duyurulur."

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Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi
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