EGM: Türkiye Yüzyılı için yolumuza devam edeceğiz

Suç ve suçluyla mücadelede tarihimizin en başarılı dönemindeyiz. Geçen yılı sıfır faili meçhul cinayetle tamamladık. Bu yıl trafik kazalarındaki ölümler yüzde 12 azaldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddette ihbar anından çok kısa süre sonra olay yerindeyiz. Pandemiden depreme, sellerden yangınlara kadar 7 gün 24 saat Aziz Milletimizin ve ülkemizin huzuru için teyakkuzdayız."

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

Gayret, çaba ve yapılanları Türk halkının farkında olduğunu ifade eden EGM, "Suç şebekelerinin, terör örgütlerinin, yabancı istihbarat teşkilatlarının ve onların taşeronlarının iftiraları, örtülü-açık suçlamaları, itibarsızlaştırma ve mücadeleden düşürme hamleleri ile karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. 15 Temmuz'u başaramayanların bize nasıl kin beslediğini biliyoruz.

Coğrafyamızdaki istikrarsızlığa bizi bulaştıramadıkları için hırslandıklarını biliyoruz. Her türlü saldırılarına direnen ve fırsat vermeyen güvenlik güçlerimizi hazmedemiyorlar. Bunu da biliyoruz. Türkiye yüzyılı için yolumuza; milletimize olan sorumluluğumuz, devletimize olan sadakatimiz, medeniyetimize olan bağlılığımız ve şehitlerimize olan borcumuzla devam edeceğiz" denildi.