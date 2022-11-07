Eylem hazırlığındaki teröristi jandarma yakaladı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı YPG silahlı terör örgütü üyesi bir şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Silahlı terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatan Jandarma ekipleri, bu kapsamda silahlı terör örgütünün askeri istihbarat sorumlusu ile bağlantılı faaliyet göstererek, finans desteği karşılığında eylem arayışı içerisinde olan şüpheliyi tespit etti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesinde belirlenen adrese, Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda örgüt üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan örgüt üyesi Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.