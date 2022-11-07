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Giriş Tarihi: 7.11.2022

EYT’den taşerona kadroya, enflasyonla mücadeleden başörtüsü düzenlemesine...Gözler kabine’de

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
EYT’den taşerona kadroya, enflasyonla mücadeleden başörtüsü düzenlemesine...Gözler kabine’de
Kasım ayının ilk kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği ile ilgili son durum ele alınacak. Ekonomi, sosyal konutta gelinen son nokta, EYT, tahıl koridoru gibi kritik konular görüşülecek.



TEKLİF BU HAFTA MECLİS'TE: Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifi bu hafta meclise sunulacak. Söz konusu teklikte anayasanın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması isteniliyor. Teklif meclise sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, teklifle ilgili geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri kabine toplantısında anlatması bekleniyor.
ULUSA SESLENECEK: Erdoğan, toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında merakla beklenen konu başlıklarında alınan kararları açıklayacak.
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EYT’den taşerona kadroya, enflasyonla mücadeleden başörtüsü düzenlemesine...Gözler kabine’de
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