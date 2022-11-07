EYT’den taşerona kadroya, enflasyonla mücadeleden başörtüsü düzenlemesine...Gözler kabine’de

Kasımayının ilk kabinesi bugün toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek kabine toplantısında başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği ile ilgili son durum ele alınacak. Ekonomi, sosyal konutta gelinen son nokta, EYT, tahıl koridoru gibi kritik konular görüşülecek.Cumhur İttifakı'nın başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliği teklifi bu hafta meclise sunulacak. Söz konusu teklikte anayasanın 24 ve 41'inci maddelerinde değişiklik yapılması isteniliyor. Teklif meclise sunulmadan önce Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, teklifle ilgili geçtiğimiz günlerde siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri kabine toplantısında anlatması bekleniyor.Erdoğan, toplantısı sonrası 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında merakla beklenen konu başlıklarında alınan kararları açıklayacak.