FETÖ’nün Kara Kuvvetleri mahrem yapılanmasına darbe

Ankara TEM Şube Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetler Komutanlığı'nın askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren kişileri etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarını teşhis etti.
SUBAY, ASKERİ ÖĞRENCİ VE SİVİL TESPİT EDİLDİ
Örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde 12 şüpheli arasında 1 mahrem imam, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil belirlendi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
TEM, eşzamanlı olarak Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyon neticesinde 9 şüpheli yakalayarak gözaltına aldı. Firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ettiği öğrenildi.