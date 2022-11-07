Financial Times ‘lider diplomasisi’ni yazdı: Erdoğan’ın elinde çok kart var

İngiliz Financial Times gazetesi, Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesi sonrası Türkiye'nin anlaşmadaki rolünü analiz etti. Gazetede yer alan haberde " Putin, bu hafta Erdoğan'ın tarafsızlığını ve anlaşmaya dönerken yoksul ülkelere yardım etme kararlılığını övdü.Analistler, Batı yaptırımlarının ve uluslararası izolasyonun, Rusya'yı giderek Türkiye'ye bağımlı hale getirdiğini söylüyor. Erdoğan'ın çok kartı var." şeklindeki görüşlerini paylaştı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, katıldığı bir televizyon yayınında Putin'i işaret ederek, "Tahıl koridorunu başkaları aracılığıyla açmayı kabul etmiyor. Ama ben aradığımda hemen tahıl koridorunu açtı." dediği vurgulandı.