Gaziantep şehidini uğurladı

Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve köylüleri katıldı.