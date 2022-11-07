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Giriş Tarihi: 7.11.2022 15:06

Gaziantep şehidini uğurladı

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep şehidini uğurladı

Irak’ın kuzeyindeki üs bölgesine teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk’ün cenazesi, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından üs bölgesine açılan taciz atışı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Öztürk'ün cenazesi, askeri uçakla Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehit Öztürk'ün cenazesi yetkililer ile annesi Zeliha Öztürk, babası Hasan Öztürk ve yakınları karşıladı.

Burada yapılan törenin ardından şehidin al bayrağa sarılı cenazesi Oğuzeli ilçesinin kırsal Karaman Mahallesi'nde bulunan baba evine getirildi.

Şehit Öztürk'ün cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karaman mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları ve köylüleri katıldı.

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Gaziantep şehidini uğurladı
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