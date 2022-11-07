"İlk Evim, İlk İş Yerim" ilk kurası Şırnak'ta çekildi

Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 10 bin iş yeri olmak üzere, bu üç proje ile 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek. Doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. TOKİ olarak 81 il ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın yanında Devletimiz emrinde sel oldu Karadeniz'de, yangın oldu Akdeniz'de, deprem oldu milletimizin yanı başında olduk. Şimdi ise bakanlığımız koordinasyonunda yürüttüğümüz, ilk Evim projesi ile milletimiz bize olan güvenini gözler önüne serdi. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyonu geçti. Daha başvurusu sürece devam ederken bildiğiniz üzere 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutumuzun temelini attık. Bugün ise hak sahibi kuralarımıza başladık. İlk durağımızı güzel Şırnak'ımızdan başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi iki yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip sizlerin hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüz Yılı, yüzyılına damga vuracak çalışmalar kapsamında Şırnak'ta da yatırımlarımız devam ediyor. Hedef kitlemiz ekonomik durumunun farkında ve bilincindeyiz" dedi.