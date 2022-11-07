"İlk Evim, İlk İş Yerim" ilk kurası Şırnak'ta çekildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ ortaklığıyla yürütülen sosyal konut projesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, konutların ilk kuraları Şırnak Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kuralar noter huzurunda yapıldı ve canlı yayınlandı. İlk evim, İlk İş yerim' projesinin gerçekleşen kura çekimine Şırnak Valisi Osman Bilgin, Belediye Başkan Vekili Ayten Akgül, TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca ve kuraya katılan vatandaşlar katıldı. Şırnak'ta ilk kura çekimini gerçekleştirdiklerini belirten TOKİ Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca; "Cumhurbaşkanımızın bir yıl önce ortaya koyduğu irade ile birlikte 20 yıl önce ortaya koyduğu iradeyle birlikte planlı kentleşme ve konut üretim seferberliği kapsamında, 20 yılda 1 milyon 170 bin konut rakamına ulaşıldı. Toplu Konut İdaresi olarak, okullardan üniversitelere, spor salonlarından yurt ve pansiyonlara, hastanelerden sağlık ocaklarına, ticari iş yerlerinden kütüphanelere, camilerden kamu hizmet binalarına, stadyumlardan millet bahçelerine kadar 35 bin 335 eseri kazandırdık. 20 yıl içinde bu kapsamlı projeler herkes için konut, insanca yaşam ve ekonomik olarak ulaşılabilir konut hedefleri doğrultusunda, taviz vermeden yürütmeye devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanımızın vatandaşlarımıza müjdelemiş olduğu 250 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası, 10 bin iş yeri olmak üzere, bu üç proje ile 250 alt sektörü etkileyerek üretime ve istihdama bereket ve rekabet getirecek. Doğrudan ve dolaylı milyonlarca vatandaşımıza istihdam sağlayacaktır. TOKİ olarak 81 il ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın yanında Devletimiz emrinde sel oldu Karadeniz'de, yangın oldu Akdeniz'de, deprem oldu milletimizin yanı başında olduk. Şimdi ise bakanlığımız koordinasyonunda yürüttüğümüz, ilk Evim projesi ile milletimiz bize olan güvenini gözler önüne serdi. Bir buçuk ay gibi kısa bir sürede 8 milyonu aşkın vatandaşımız başvurdu. Geçerli başvuru sayısı 5 milyonu geçti. Daha başvurusu sürece devam ederken bildiğiniz üzere 25 Ekim'de 17 ilde 6 bine yakın konutumuzun temelini attık. Bugün ise hak sahibi kuralarımıza başladık. İlk durağımızı güzel Şırnak'ımızdan başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi iki yıl içinde 250 bin konutumuzu teslim edip sizlerin hizmetine sunacağız. Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde büyük bir heyecanla hazırlandığımız Türkiye Yüz Yılı, yüzyılına damga vuracak çalışmalar kapsamında Şırnak'ta da yatırımlarımız devam ediyor. Hedef kitlemiz ekonomik durumunun farkında ve bilincindeyiz" dedi.
ALIM GÜCÜNE GÖRE FİYATLAR BELİRLENDİ
Projeleri vatandaşların alım gücünü düşünerek fiyatlandırdıklarını belirten Karaca; "Toplu Konut İdaresi olarak Şırnak'ta 86 şantiyede 11 bin 247 konut, bir millet bahçesi, 17 cami 7 kamu hizmet binası, 28 ilkokul, 1 kreş, 13 lise, 2 pansiyon, 1 sağlık ocağı, 1 büfe ve 62 ticaret merkezi yatırımlarımız ile Şırnak'ımıza katkıda bulunuyoruz. Bu çerçevede Şırnak çok daha güzel bir hale gelecek, vatandaşlarımız Cudi Dağı'nı, Gabar Dağı'nı izlerken çaylarını keyifle yudumlayacaklar. Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi çerçevesinde ilk etapta Toplu Konut İdaresi tarafından, Şırnak merkezde 1100 konut, idil'de 301 konut ve İdil Karalar da 49 konut olmak üzere bin 450 konutumuzu konutumuza 3 bin 406 başvuru aldık" dedi.
İlk Evim ve ilk arsam projesi ile birlikte sadece büyükşehirlerde değil, ülkenin her noktasında önemli konut ve iş yeri hamleleri ortaya koyduklarını ifade eden Vali Osman Bilgin şöyle konuştu; "Şırnak'ımız 2015 süreci sonrasında yüzde 70'i yenilenen ilçeleriyle birlikte önemli bir kentsel dönüşüm ve yenileme hamlesini zaten başlatmıştı. Özellikle bugün Şırnak'ımıza geldiğimizde İstanbul'un Ankara'nın güzel semtlerinden hiçbir farkı olmadığını hep birlikte görüyoruz.
Bu süreçte Şırnak'ta konutundan sosyal donatılarına, camilerinden okullarına, hastanelerinden hizmet binalarına kadar özel ve güzel bir yerleşim yeriyle karşı karşıya kaldığımızı hep birlikte görüyoruz. Özellikle diğer şehirlerimizden gelen insanlarımız, şehrimizin ne kadar geliştiğini ve değiştiğini daha iyi algılayıp bizlerle paylaşmakta. Bu konut hamlesi ile birlikte de bizim hem Merkez ilçemizde hem İdil'imizde Karalar Beldemizde yapılacak konutlar işin bir başlangıcı. Akabinde yine Cizre Silopi ilçelerimizde de bu faaliyetlerin devamı gelecek. Biz özellikle Toplu Konut İdaresine Şırnak'ımızı özel olarak seçmelerinden dolayı da ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.