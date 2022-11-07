Kilometresi düşürülen araç satanlara Yargıtay’dan şok

Tüketicilerin mağduriyetine sebep olan 2. el araçlarda milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren karara imza atan Yargıtay, kilometresi düşürülen aracın değerinin üzerinde satılmasının 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti. 68 bin kilometrede bir otomobil için ilan sahibiyle anlaşmaya varan bir tüketici, bir süre sonra arızalanan otomobilini yetkili servise götürünce büyük şok yaşadı. Aracın gerçek kilometresinin 200 bin olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayan mağdur tüketici, mahkeme yolunu tuttu. Aracı satan kişi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, karara itiraz edince devreye Yargıtay girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Yüksek Mahkeme; kilometresi düşürülmüş aracı değerinin üzerinde satmanın 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu oluşturduğuna dikkat çekti. Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' başlığı altında bu tür hileye başvuranlara 3 yıl ila 10 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Buna ek olarak 5000 güne kadar adli para cezası da verilebiliyor.