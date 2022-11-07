Irak'ın Kuzeyinde sürdürülen Pençe şimşek Operasyonunda teröristlerin yerleştirdiği mayının patlaması sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız (24) ile Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner (23) için ilk tören Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Osman Bilgin, AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal'ın da katıldığı törenin ardından, şehitlerin cenazesi memleketlerine gönderildi.Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın naaşı baba ocağında helallik alınmasının ardından Ereğli Ulu Camiine getirildi. İkindi namazını müteakip düzenlenen cenaze töreninde baba Duran Yıldız'ın oğlunun tabutuna sarılarak "Ayaklarına pas pas olaydım komutanım. Sarı Komutanım yaktın beni" demesi yürekleri parçaladı. Şehit Yıldız'ın cenazesi kılınan namazın ardından Meydanbaşı Mezarlığı'na dualarla defnedildi. Yıldız'ın 2 ay önce evlendiği ve 4 kardeş olduğu öğrenildi. Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner için de Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Kıyıgören Mahallesi'nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Törende, şehidin annesi Nezahat Güner, Babası Mehmet Güner ve 6 kardeşi Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Güner'in naaşı Kıyıgören Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehitler Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.