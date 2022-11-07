Haberler Gündem Haberleri Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
Giriş Tarihi: 7.11.2022 16:19 Son Güncelleme: 7.11.2022 16:33

Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan fezleke hazırladı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin paylaşımlarına yönelik 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan fezleke hazırlandı.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından "Kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç" paylaşımında bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Tanrıkulu'nun paylaşımına ilişkin terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilerek dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan fezleke hazırlandı.

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Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke
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