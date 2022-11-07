Son dakika: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Tanrıkulu'nun paylaşımına ilişkin terör örgütü PKK/KCK'nın stratejik hedefleri ile bu hedefler bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu belirtilerek dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan fezleke hazırlandı.

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