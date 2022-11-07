Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri'nden İdlib'teki saldırılara kınama
Giriş Tarihi: 7.11.2022 23:34 Son Güncelleme: 8.11.2022 00:01

Son dakika: Dışişleri'nden İdlib'teki saldırılara kınama

DHA
Son dakika: Dışişleri’nden İdlib’teki saldırılara kınama

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, "İdlib’de yerlerinden edilmişlerin barındığı 3 ayrı kampı hedef alan, 9 sivilin ölümü ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıları şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de yerlerinden edilmiş kişilerin barındığı 3 kampı hedef alan saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

9 sivilin ölümüne ve 70 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, "Bu saldırılar, bölgede sükunetin korunmasına ve gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalara zarar vermekte, insani durumun daha da kötüleşmesine yol açmaktadır." ifadesine yer verildi.

İlgili tarafların mevcut mutabakatlara riayet etmeye ve sivillere yönelik saldırılara son vermeye davet edildiği açıklamada, Türkiye'nin bölgede sükunetin muhafazası, Suriye ihtilafına siyasi çözüm bulunması ve insani yardımların ihtiyaç sahiplerine kesintisiz şekilde ulaştırılması amacına yönelik çabalarını sürdüreceğinin altı çizildi.

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Son dakika: Dışişleri'nden İdlib'teki saldırılara kınama
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