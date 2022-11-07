SON DAKİKA | Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

'HEALTH TÜRKİYE' MARKASI

Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, güçlü altyapımız ve şehir hastanelerimizdir. Yaygın alt yapımızla 'Health Türkiye' adı altında küresel bir markaya dönüştürüyoruz. 'Health Türkiye' çatı markasıyla sağlık turizmden ülkemizin aldığı payı en üste çıkarmayı hedefliyoruz.



"YAPILAN İFTİRA 5. KOL FAALİYETİDİR"

Polis Akademisi başarılı çalışmalarıyala göz dolduruyor. Her kim Türkiye'yi terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, mafya ile aynı fotoğrafın içine alıyorsa yaptığı işin adı 5. kol faaliyetidir. İftira atanlar sinsi niyetle hareket ediyor. Uyuşturucu iftirası ile gördüğümüz kirli oyunu bir kez daha bozacağız. Bu defa açıkça söylüyorum başaramayacaklar. Çünkü ülkemiz bu ferasete ve dirayete sahiptir.

"ÖZGÜRLÜĞÜN VE ADALETİN SİYASETİ OLMAZ"

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına girerken 'Devlet-Millet' kucaklaşmasının odağına özgürlüğü yerleştirdik. Milletine husumet besleyen korkaklarla mücadele ederek Türkiye'yi bugünlere getirdik. Özgürlüğün ve adaletin siyaseti olmaz. Bunlar insanların temel haklarıdır. Adalet arayışımızdaki samimiyetin sorgulanmasına asla izin vermeyiz. Hayata geçirdiğimiz her eser milletimizin ortak kazanımıdır. 2023 ortak hedeflerimizi, Türkiye Yüzyılı ortak geleceğimizi ifade etmektedir.

Hayatının idamesi için gereken ihtiyaç maddelerine ulaşamayan vatandaşlarımıza yardımlarımız zaten devam ediyor. Devletimizin kimsesizlerin kimsesi olması vasfını koruyoruz. Türkiye Aile Desteği ile 2 buçuk milyon vatandaşımıza aktarılacak 3.2 milyar lira yarın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacak. Doğal gaz yardımının da ilk ödemesi bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek.

Kış dönemi ihtiyaçlarını karşılamak adına ek periyodik payı 450 mliyon liraya çıkardık.