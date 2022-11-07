Sözcü’den bir yalan haber daha! O aile devletten her türlü yardımı alıyormuş

YALAN ORTAYA ÇIKTI

3 Ocak'ta yerel bir gazete tarafından aynı aile ile haber yapılmış, haberin ardından Elazığ Valiliği resmi açıklamada bulunmuştu. Açıklamada ikamet ettikleri arazinin depremden önce başka bir kişiye satıldığı, arsa üzerindeki konutun ağır hasarlı olarak yıkıldığı ancak arsa sahibinin yasal süre içerisinde hak sahipliği başvurusunda bulunmadığı, ailenin başvurusu üzerine AFAD tarafından 2 bin 500 lira taşınma yardımı ve bir konteyner teslim edildiği, depremin ardından Sivrice Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 3 ton kömür ve 5 bin 500 lira nakdi yardım yapıldığı, ayrıca ailenin dul, yetim ve bakım aylığı aldığı öğrenildi.

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