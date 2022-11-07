Yargıtay Başsavcı Vekili Gündoğdu, Bükreş’e gidiyor

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu, Romanya Başsavcısı Gabriela Scutea'nın daveti ile Romanya'nın başkenti Bükreş'e gidecek. Gündoğdu, Bükreş'te düzenlenecek olan "3. Balkan Ülkeleri Başsavcıları Çalışma Forumu"na katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcılığının ortak girişimiyle birincisi 2019'da İzmir'de düzenlenen Balkan Ülkeleri Başsavcıları Forumu'nun kuruluş bildirgesi kabul edilmişti. Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında kalıcı bir hukuki platformun oluşturulması amaçlandı. İkincisi ise Bulgaristan Başsavcılığı'nın ev sahipliğinde Sofya'da düzenlenen forumun üçüncüsü Bükreş'te yapılacak. Bir sonraki forumun nerede yapılacağı ise Bükreş'te kararlaştırılacak.

Forum, Balkan ülkeleri başsavcılık makamları arasında başta terörizm, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti olmak üzere uluslararası boyutu olan sınıraraşan suçlar ile etkili bir mücadele için Balkan coğrafyası başsavcılıkları arasında hukuki işbirliğinin güçlendirilmesini hedefliyor. Bükreş programı kapsamında, Başsavcı Vekili Gündoğdu'ya Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Hakan A. Yavuz eşlik edecek.