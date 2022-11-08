12 ilde FETÖ operasyonu: 28 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisinin 31.'si kapsamında şüphelilerden 5'i Kara Kuvvetleri, 8'inin Hava Kuvvetleri, 1'inin Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi. 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi, 1'i ihraç polis olmak üzere toplamda 28 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü Üsteğmen, 10'u Astsubay, 1'i Uzman Çavuş Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi.