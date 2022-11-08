AK Parti İl Başkanlığı Şehir Sempozyumu düzenledi

AK Parti İstanbul İl Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı tarafından geniş kapsamlı bir şehircilik sempozyumu düzenlendi.

İNSAN VE ŞEHİR İLİŞKİSİNE DİKKAT ÇEKTİ

Programda konuşan İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin konuşmalarından satır başları şu şekilde: Kabaktepe, şunları söyledi: "Sadece mekansal anlamını tasavvur etmeden, mekana sahip olmadan insanın yapıp etmelerinin ortaya çıkmasından nasıl bahsedebiliriz? İnsan kendisinin içinde var olduğu ve onu da var eden şehirlerden bağımsız bir hayat sürdüremeyeceği için hayatının her alanını kentin varlığıyla ilişkilendirmek durumundadır. Kültür, sanat ve ekonomi gibi tüm etkinliklerimiz kente muhtaçlık içinde. Bu kadar belirleyici olan kente dair insanın yapıp etmelerinin özellikle masaya yatırılması gerekiyor. Bu manada panelimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şehir olmasa ne olurdu sorusunun da sorulması gerektiğini düşünüyorum."

TEKNOLOJİLERİYLE ÖNE ÇIKAN ŞEHİRLER VAR

AK Parti İstanbul Çevre, Şehir ve Kültür'den sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cahit Altunay da "24 saat yaşaması nedeniyle teknolojileriyle öne çıkan şehirler var. Bu yüzyıl başka bir şeye daha sahne oluyor. Tarihi geçmişi ve kültürel yapıları yok olacak şekilde şehirler harap oluyor. Bunun örneklerini, yakın coğrafyamızda çok gördük. Bağdat, Kudüs, Saraybosna, Kiev ve Odesa gibi şehirlerin ne hale geldiğine yakından tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.



LİDERLER KENDİ ŞEHİRLERİ ÜZERİNDEN HİKAYERLERİNİ OLUŞTURDULAR



Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İnsanı esas alan bir medeniyetin çocuklarıyız. Medeniyetimizin şehri İstanbul'dayız. Hazreti Peygamberimiz kendi değerlerinden insanı inşa etmek üzere kendi şehri Medine'yi inşa etti. Pek çok devlet adamı kendi şehirleriyle anıldılar. İskender'in İskenderiye'si, Timur'un Semerkant'ı, Selahaddin'in Kudüs'ü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'sı, Fatih Sultan Mehmet'in ve Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u. Liderler kendi şehirleri üzerinden hikayelerini oluşturdular.