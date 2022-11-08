Zeydan Karalar'a Aleyna Tilki tepkisi! "Maaş ödemediğin işçileri sevindirseydin başkan!"

Kasım ayı meclis oturumunun başkanlığını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Cumhuriyet Bayramı'nda İstasyon Meydanı'nda konser veren Aleyna Tilki'ye ne kadar ödeme yapıldığını sordu.
Gülaçtı, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında daha önce başkanın mutlu etmek için söz verdiği Aleyna kızımız sahne aldı.
Biz de daha önce Aleyna kızımızı sevindirmeden önce belediyede çalışan memurlarımız, işçilerimiz, şirketlerden çıkarılan taşeron işçilerin tüm alacaklarını ödeyip önce onları sevindirmeniz gerektiğini kürsüden söylemiştik. Şimdi meclis başkanlığına soru önergesi veriyorum. Sahne alan Aleyna Tilki'ye ne kadar ödeme yapılmıştır" diye konuştu.