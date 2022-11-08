Zeydan Karalar'a Aleyna Tilki tepkisi! "Maaş ödemediğin işçileri sevindirseydin başkan!"

Biz de daha önce Aleyna kızımızı sevindirmeden önce belediyede çalışan memurlarımız, işçilerimiz, şirketlerden çıkarılan taşeron işçilerin tüm alacaklarını ödeyip önce onları sevindirmeniz gerektiğini kürsüden söylemiştik. Şimdi meclis başkanlığına soru önergesi veriyorum. Sahne alan Aleyna Tilki'ye ne kadar ödeme yapılmıştır" diye konuştu.