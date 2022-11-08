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Giriş Tarihi: 8.11.2022 16:48

Zeydan Karalar'a Aleyna Tilki tepkisi! "Maaş ödemediğin işçileri sevindirseydin başkan!"

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Zeydan Karalar’a Aleyna Tilki tepkisi! Maaş ödemediğin işçileri sevindirseydin başkan!

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Kasım ayı meclisinin birinci oturumuna 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sahne alan Aleyna Tilki konseri damga vurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, meclisi yöneten CHP’li Başkan Zeydan Karalar’a “Daha önce Aleyna kızımızı sevindirmeden önce belediyede çalışan memurlarımızın, işçilerimizin tüm alacaklarını ödeyip onları sevindirin dedik. Ama başkan Aleyna Tilki’yi sevindirdi” diyerek şarkıcıya ne kadar ödeme yapıldığına dair meclise yazılı soru önergesi verdi.

Kasım ayı meclis oturumunun başkanlığını Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar yaptı. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Cumhuriyet Bayramı'nda İstasyon Meydanı'nda konser veren Aleyna Tilki'ye ne kadar ödeme yapıldığını sordu.

Gülaçtı, "Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında daha önce başkanın mutlu etmek için söz verdiği Aleyna kızımız sahne aldı.

Biz de daha önce Aleyna kızımızı sevindirmeden önce belediyede çalışan memurlarımız, işçilerimiz, şirketlerden çıkarılan taşeron işçilerin tüm alacaklarını ödeyip önce onları sevindirmeniz gerektiğini kürsüden söylemiştik. Şimdi meclis başkanlığına soru önergesi veriyorum. Sahne alan Aleyna Tilki'ye ne kadar ödeme yapılmıştır" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, Gülaçtı'nın yazılı soru önergesini alırken "Bizim işçilere borcumuz yok" yanıtını verdi. Oturdum gündem dışı söz almalar ve maddelerin okunmasıyla son buldu.

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Zeydan Karalar'a Aleyna Tilki tepkisi! "Maaş ödemediğin işçileri sevindirseydin başkan!"
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