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Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:25 Son Güncelleme: 8.11.2022 09:53

Ankara'da konut yapı kooperatifi dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da konut yapı kooperatifi dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı

Ankara’da kurdukları konut yapı kooperatifleri aracılığıyla kooperatife üye olarak kaydettikleri kişileri dolandırlan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu... Ankara'da kurdukları konut yapı kooperatifleri aracılığıyla kooperatife üye olarak kaydettikleri kişileri dolandırlan 16 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Konut Yapı Kooperatifleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığının tespit edilmesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldı.

Kooperatife üye olarak kaydettikleri kişileri dolandırdıkları belirlenen 16 şüpheli hakkında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri gerekçesiyle Ankara merkezli 3 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.

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Ankara'da konut yapı kooperatifi dolandırıcılarına operasyon: 16 gözaltı
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