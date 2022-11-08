Bakan Bozdağ, Filistinli mevkidaşı ile görüştü: Türkiye, Filistin davasının en güçlü savunucularından

"TÜRKİYE, FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEKTİR"

İşbirliğinin güçlendirilmesinde atılacak ortak adımların da değerlendirildiğini dile getiren Bozdağ, görüşme çerçevesinde bazı kararlar alındığını bildirdi.

Bakan Bozdağ, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün ve yarın da dost ve kardeş ülke Filistin'in yanında olmaya devam edecektir. Biz Adalet Bakanlığı olarak Filistin Adalet Bakanlığıyla adli konularda her türlü iş birliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DESTEĞİNİ HER ZAMAN HİSSEDİYORUZ"

Filistin Adalet Bakanı Shalaldeh ise Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğini her zaman hissettiklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, Filistin halkının haklarını savunduğuna işaret eden Shalaldeh, "Kudüs, El Halil gibi kutsallarımızı savunma konusunda Türkiye öncülük etmektedir. Çünkü halkımız işgal altında zor şartlarda yaşamaktadır. Sayın Başkanımız Mahmud Abbas'ın ziyaretinden sonra bakanlar olarak biz Türkiye'ye geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Bakan'a teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Görüşmede, Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da hazır bulundu.