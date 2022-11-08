Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı Kristersson ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u resmi törenle karşıladı.





Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Karşılama töreninde, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Kristersson, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Kristersson, merdivende Türkiye ve İsveç bayrakları önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN İSVEÇ BAŞBAKANI KRİSTERSSON İLE GÖRÜŞTÜ

Karşılama töreninin ardından Başkan Erdoğan ile İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile baş başa görüştü.