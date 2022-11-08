Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Soma’ya büyük yatırım

Ak Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Somamız bir maden şehri. Yer altı ve üstündeki tüm maden kaynaklarımızı en güvenilir ve en hızlı bir biçimde bir an önce çıkarıp ekonomiye kazandırmanın gayretindeyiz. Özellikle dünya genelinde yaşanan enerji krizleri sebebiyle enerjinin en kıymetli zamanlarını yaşıyoruz. Deniş köyümüz Soma'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olmasına rağmen maden sahasının tam ortasında kaldı. Bir kaç yıldır köyün taşınması ile ilgili süren çalışmalar vardı. Çalışmalar nihayetine erdi. İnşallah bugün temel atma töreni yapıyoruz. Hemşehrilerimizin eski köylerini aratmayacak modern köylerine gelecek sonbaharında inşallah kavuşmuş olacaklar. Burada bir eksik gördük. Camimiz ve köy konağımız yok. İnşallah Müftülüğümüz ve Soma Belediyemiz el birliğiyle bu projeye bir de cami ekleyelim. Hayırlısı olsun."