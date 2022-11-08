Dışişleri Bakanlığı’ndan Azerbaycan Zafer Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle kutluyoruz. Azerbaycan ordusunun bu tarihi zaferi tüm bölgede kalıcı barış ve huzur umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Mesaj şöyle devam etti:

"Türkiye, işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası dahil olmak üzere, Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve işbirliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir."