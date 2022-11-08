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Giriş Tarihi: 8.11.2022 10:00

Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan Zafer Günü mesajı

İHA
Dışişleri Bakanlığı’ndan Azerbaycan Zafer Günü mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin 2. yıl dönümünü yazılı bir mesajla kutladı. Yayımlanan mesajda, "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan’ı 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan mesajda "İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan'ı 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle kutluyoruz. Azerbaycan ordusunun bu tarihi zaferi tüm bölgede kalıcı barış ve huzur umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Mesaj şöyle devam etti:

"Türkiye, işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası dahil olmak üzere, Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve işbirliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir."

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan Zafer Günü mesajı
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