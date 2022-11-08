Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da bulunduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.