Haberler Gündem Haberleri Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 8.11.2022 09:30 Son Güncelleme: 8.11.2022 09:52

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

BEKİR COŞKUN
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da bulunduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğünü tespit etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması için Mersin, Hakkari ve Kars illerinde tespit edilen adreslere eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.

Yapılan operasyonlarda, 14 şüpheli gözaltına alınırken, çalışmaların devam ettiği bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA