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Giriş Tarihi: 8.11.2022

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına baskın

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına baskın
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün silahlı terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadelesi devam ediyor. Ankara TEM Şube Müdürlüğü'nün, örgütün Kara Kuvvetler Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensupları, kripto örgüt üyelerini deşifre etti. Örgütün mahrem alanda kullandığı haberleşme yöntemlerinden olan büfelerden periyodik/ardışık aranma kayıtları analiz çalışmaları neticesinde 12 şüpheli tespit edildi. Aralarında 1 mahrem imam, 1 aktif yarbay, 1 aktif üsteğmen, 2 emekli albay, 2 ihraç subay, 2 eski askeri öğrenci ve sivil şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı gerçekleştirdiği operasyonda zanlılardan 9'u yakalandı. 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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FETÖ’nün mahrem yapılanmasına baskın
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