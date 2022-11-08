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Giriş Tarihi: 8.11.2022 07:58

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

AA
Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı

Mersin merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

FETÖ'NÜN GÜNCEL YAPILANMASI İÇİNDE FAALİYET YÜRÜTÜYORLAR

Bu kapsamda, aralarında aktif olarak görev yapan askeri personel ile eski askeri okul öğrencisi, emekli öğretmen, meslekten ihraç edilmiş polis ve uzman çavuşun da olduğu 15 şüphelinin, FETÖ'nün güncel yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Kimliği ve adresleri tespit edilen zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Hakkari ve Kars'ta eş zamanlı "şafak operasyonu" düzenlendi.

Polisin şüphelileri yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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Mersin merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı kararı
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