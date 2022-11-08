SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu’ndan ’vize sorunu’ açıklaması: Gerekli uyarılar yapıldı!

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son dönemde vize ile ilgili yaşanan sıkıntılarla ilgili açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Vize sorununa ilişkin ilgili ülkelerin büyükelçileri dışişlerine çağrıldı ve gerekli uyarılar yapıldı. Başta ABD olmak üzere bazı ülkelerde vize süreci hızlandırıldı, ama yetmez." ifadelerini kullandı.