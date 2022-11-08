SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1. basamak ve eczacılar olmak üzere sağlık çalışanlarının teşvik alacağını duyurdu.
Hekimlerin özel hastanelerde -muayene hekimlerinin- ameliyat yapması kısıtlandığı iddiasıyla ilgili de konuşan Bakan Koca şunları söyledi, "Muayenehanelerle ilgili şu anda bir çalışma yok. Ama özel hastanelerin muayeneler üzerinden sistemi delmesine izin vermeyeceğiz."
Koca'nın açıklamalarından önemli satırbaşları:
ÖZEL HASTANELERDE KAYIT ZORUNLULUĞU:
Hiç kimse tedirgin olmasın, biz sadece yurtdışından gelen hastanın kayıt altına alınmasını istiyoruz
KORONAVİRÜS SALGINI NE DURUMDA?
Aralık ayı için bir miktar yükseliş olabilir ama artık koronavirüs korkusu ile yaşamayalım. İleri yaştakilerin hatırlatıcı doz yaptırması önemli
KALP KRİZLERİYLE KORONAVİRÜS AŞILARI ARASINDA BAĞLANTI VAR MI?
Elimizdeki verilere göre kalp damar sorunlarına neden olmadığından emin olalım