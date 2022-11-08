SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Ülkemizin önünü kesenler bu defa başaramayacaklar

Ilısu Barajı sizlerin gözleri önünde gerek Batman gerek Mardin hep birlikte sizlerin her an iç içe olduğu dev bir baraj. Şimdi ise gayet güzel metroyla, bu tünelle ve önündeki viyadükle hamdolsun bu güzel şehirlerimize bağlantıları kuruyoruz. Ben gerek bakanıma gerekse çalışma arkadaşlarına yemyeşil bir hazırlığı burada yapmış olmaları sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Kurdele kesim törenlerinin ardından arşivimize kattığımız her makası büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak görüyoruz.

Geçmişte bu kutlu yürüyüşün önü, ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istenmişti. Batman, çok bedel ödedi, Mardin çok bedel ödedi. Bu bedelleri artık ödemekten hamdolsun terörle verdiğimiz mücadeleyle bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak hafızamızda kayıtlıdır. Bizim milletimize en büyük hizmetimiz güven ve istikrarla birlikte huzuru da sağlayarak ülkemizin potansiyelini en üst düzeyde kullanabilmesini temin etmemizdir. Elbette son 20 yılda ülkemizi demokrasi ve kalkınma rayından çıkarıp yeniden eski günlerine döndürmek için pek çok deneme yapıldı. Ama hamdolsun birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak bu alçak gayretlerin hepsini de boşa çıkardık. Bu sayede de ülke olarak küresel siyasi ve ekonomik düzenin önce salgın, sonra savaş şartlarının getirdiği dalgalanmalarla kökünden sarsıldığı bir dönemde geleceğimize güvenle bakabiliyoruz. Herkes küçülmeden dert yanarken biz büyümeyi konuşuyoruz. Biz gözümüzü fırsatlara dikiyoruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos endişesi içindeyken biz dostlarımızla giderek genişleyen bir kardeşlik çemberi kuruyoruz. İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı ahdimizin etrafında kenetlenerek ülkemizi dünyada hak ettiği yere sizlerle beraber taşıyacağız.