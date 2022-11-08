SON DAKİKA | İsveç Başbakanı Kristersson’dan üçlü muhtıra sözleri: Tüm taahhütleri yerine getireceğiz

TÜRKİYE İSVEÇ'TEN NE İSTİYOR?

Özellikle yapmış olduğumuz görüşmedeki hedef terörle mücadelede İsveç'in bu noktadaki tutumu. İade edilecek teröristlerin rakamları 30 olması 100 olması tartışılabilecek konular. 4 tanesi deport edildi. Bülent Keneş adlı teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için önem arz ediyor. İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. YPG/PKK ile ilgili teröristler var. Biz 40 bin vatandaşımızı teröre kurban verdik. NATO'nun en önemli görevi terörle mücadeledir. Şu anda gerek İsveç gerek Finlandiya, bu teröristlerin PKK paçavralarıyla dolaşmalarını gördüğümüz zaman vatandaşımız bunun hesabını bize soruyor. 'Bunları görmüyor musunuz?' diyorlar. NATO'daki dostlarımızla dayanışma içerisinde olmamız lazım. Bu teröristleri ülkelerinde barındırmamaları gerekiyor. Birçok Avrupa ülkesinde teröristler cirit atıyor. Almanya'da Hollanda'da, Fransa'da yaşamlarını sürdürüyorlar. Önümüzdeki temmuz ayına kadar bir süre var, haziran ayında da Türkiye'de bir seçim söz konusu. Bu seçimlere hazırlanırken halkımızın karşısına çok rahat çıkabilmemiz lazım.